МИД посоветовал Украине вспомнить провокации с российским журналистом

Украине следует вспомнить провокацию с журналистом Аркадием Бабченко, прежде чем говорить о «российском следе» в деле о покушении на советника украинского президента Владимира Зеленского. Такую позицию высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

Захарова посоветовала Киеву «вынести урок» и перестать обвинять других в собственных бедах. Вместо этого, по мнению представителя МИД, нужно почаще обращать внимание на провокации, в которых принимала участие украинская сторона.

«По большому счету, украинская делегация устами Климкина (глава МИД Украины — прим. «Ленты.ру») дезинформировала международное сообщество и Совет Безопасности, выдав постановку, грязную провокацию, за преступление, к которому имеет причастность Москва», — вспомнила те события Захарова.

О покушении на советника Зеленского стало известно 22 сентября. Нападение произошло в селе Лесники неподалеку от Киева. Чиновника попытались застрелить из боевого оружия, он не пострадал, однако его водитель получил три огнестрельных ранения.

Позже глава парламентской фракции партии Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия перечислил среди возможных заказчиков криминалитет, финансово-промышленные группы, против которых направлен инициированный президентом Украины закон об олигархах, и пророссийских политиков.

В конце мая 2018 года власти Украины заявили о смерти российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего Россию в 2017 году. Сообщалось, что репортера застрелили в подъезде его дома. Менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции, посвященной его убийству, и заявил, что произошедшее было инсценировкой. В СБУ заявили, что на Бабченко готовили покушение российские спецслужбы. В Москве эти обвинения назвали чушью, бредом и провокацией.