В партии Зеленского назвали возможных заказчиков покушения на его советника

Покушение на советника и давнего друга президента Украины Сергея Шефира было совершено недовольными политикой властей с целью «передать привет» Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил руководитель парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает Telegram-канал Vesti.ua.

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По его словам, сегодня у украинского лидера в связи с продвигаемыми им реформами и законами появилось немало оппонентов, которые хотели использовать убийство Шефира как инструмент запугивания президента и его приближенных. При этом Арахамия назвал три версии касательно того, кто мог быть заказчиком покушения.

Во-первых, как считает парламентарий, к покушению могут быть причастны криминальные авторитеты, которые занимают различные посты с 2014 года и постепенно утрачивают свое влияние.

Другими подозреваемыми, по мнению депутата, являются финансово-промышленные группы, против которых, в частности, направлен инициированным Зеленским закон об олигархах. В-третьих, полагает Арахамия, в произошедшем могут быть замешаны пророссийские политики, которым не нравится жесткая риторика украинского лидера в адрес Кремля.

Неизвестные совершили попытку покушения на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными.

Генпрокурор республики Ирина Венедиктова сообщила, что по статье о покушении на убийство двух и более лиц уже возбуждено уголовное дело.

Шефир был назначен на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский.