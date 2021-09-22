На Украине возбудили уголовное дело из-за покушения на советника Зеленского

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц после нападения на советника президента Владимира Зеленского, его близкого соратника Сергея Шефира. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генпрокурор республики Ирина Венедиктова.

По ее словам, характер повреждений на автомобиле чиновника свидетельствует о серьезных намерениях нападавшего. Генпрокурор указала, что на место инцидента уже выехали сотрудники полиции и прокуратуры, они будут расследовать все обстоятельства случившегося.

«Прошу не спекулировать на эту тему и не заниматься фантастикой. Сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы установить злоумышленников», — написала Венедиктова. Она также пообещала раскрыть подробности атаки сразу после первичного расследования и оценки специалистов.

Неизвестные совершили попытку покушения на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными.

Шефир был назначен на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский.