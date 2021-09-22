В сети появились кадры с места покушения на советника Зеленского

На Сергея Шефира, который является давним другом и советником президента Украины Владимира Зеленского, совершено покушение в селе Лесники неподалеку от Киева. Кадры с места преступления опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

По официальному заявлению Министерства внутренних дел (МВД) Украины, по автомобилю Шефира было выпущено более десяти пуль из автомата. Силовики уточнили, что на данный момент ведутся поиски стрелявшего. Сам Шефир не пострадал, а его водитель получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Президент Украины и его окружение пока никак не отреагировали на случившееся. Мотивы преступника также остаются неясными.

Сергей Шефир был назначен на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский. Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку из-за возможного покушения на украинского лидера. На горячую линию спецслужб поступил звонок с прямыми угрозами в адрес главы государства.

