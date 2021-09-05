В СБУ начали проверку из-за возможного покушения на Зеленского

«Страна.ua»: в СБУ подтвердили звонок с предупреждением о покушении на Зеленского

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили информацию о том, что неизвестный позвонил с предупреждением о возможном покушении на президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники Службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств», — сообщил спикер ведомства Артем Дехтерянко.

Он добавил, что в настоящий момент начата проверка и принимаются необходимые меры.

Ранее неизвестный позвонил в СБУ и сообщил о возможном покушении на Зеленского. Анонимный звонок поступил на телефон доверия СБУ 4 сентября в 15:10 по местному времени. Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Он сказал, что слышал о намерениях совершить покушение на Зеленского и атаковать здание Верховной Рады.