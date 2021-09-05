СБУ сообщили о возможном покушении на Зеленского

Vesti.ua: неизвестный позвонил в СБУ и сообщил о покушении на Владимира Зеленского

Неизвестный позвонил в Службу безопасности Украины (СБУ) и сообщил о возможном покушении на президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал Vesti.ua со ссылкой на источник в Нацполиции.

Анонимный звонок поступил на телефон доверия СБУ 4 сентября в 15:10 по местному времени. Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Он сказал, что слышал о намерениях совершить покушение на Зеленского и атаковать здание Верховной Рады.

После этого на номер, с которого звонил Георгиев, перезвонили — трубку подняла женщина, которая представилась работницей Киево-Печерской лавры. По ее словам, звонивший страдает психическим расстройством, постоянно находится в районе Лаврской площади и, скорее всего, бездомный.

В настоящее время полиция проводит расследование. Местоположение звонившего неизвестно.