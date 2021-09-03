На облившего Порошенко зеленкой заведут новое уголовное дело

В Киеве суд обязал полицию завести новое уголовное дело о нападении на Порошенко

В Киеве Печерский районный суд обязал полицию открыть новое уголовное дело по факту нападения на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Киевского городского совета от фракции «Европейской солидарности» Виктор Кононенко, сообщается на сайте политсилы.

Он подчеркнул, что суд удовлетворил его жалобу на бездействие полицейских, а на облившего Порошенко зеленкой мужчину теперь должны завести дело по статье 346 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»).

«Двигаемся дальше, пока покровители во власти не начнут "сдавать" своих "зеленых титушек", а суд не расставит все точки в виде справедливых приговоров для заказчиков и организаторов этого преступления», — добавил Кононенко.

Порошенко облили зеленкой во время «Марша защитников Украины», который проходил в День независимости республики. Сообщается, что нападавшим оказался 21-летний житель Черниговской области Илья Пустовгар. Мотивы своего поступка он пояснять отказался. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Порошенко в произошедшем обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского.