Cоветника и близкого соратника Зеленского попытались застрелить

Неизвестные совершили покушение на советника президента Украины и его близкого соратника Сергея Шефира. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, нападение произошло в селе Лесники неподалеку от Киева. Чиновника попытались застрелить из боевого оружия, он не пострадал, однако его водитель получил три огнестрельных ранения. «Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что полиция уже объявила о начале спецоперации по задержанию стрелка. Президент Владимир Зеленский и его окружение пока никак не отреагировали на случившееся. Мотивы преступника также остаются неясными.

Сергей Шефир был назначен на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский. Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку из-за возможного покушения на украинского лидера. На горячую линию спецслужб поступил звонок с прямыми угрозами в адрес главы государства.