Зеленский назвал случившееся с Навальным покушением

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о деле Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс».

Случившееся с Навальным украинский лидер назвал покушением.

Зеленский заявил, что на Украине, как и во всем мире, с нетерпением ждут подробностей расследования инцидента. Он также выразил уверенность, что в скором времени они появятся.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и россиянин смог встать с больничной койки.