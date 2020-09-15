США захотели привлечь больше стран к расследованию дела Навального

США захотели привлечь больше стран к расследованию дела Алексея Навального. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает TАСС. Американская сторона, по его словам, хочет выяснить и обстоятельства его предполагаемого отравления и то, как вообще возможны такие события.

«Мы обеспокоены тем, что происходит. В связи с этим отравлением необходимо провести тщательное и полное расследование. США выступают за то, чтобы большое число стран участвовало в нем», — приводит агентство слова Помпео.

Политик заявил, что расследование должно установить, как отравляющее вещество попало в организм Навального. «Также следствие должно позволить понять, как вообще могут происходить подобные события», — добавил он.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.