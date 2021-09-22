Названа возможная причина покушения на советника Зеленского

Возможной причиной покушения на советника президента Украины, его близкого соратника Сергея Шефира могла стать политика Киева по борьбе с олигархами. Об этом рассказал Михаил Подоляк, глава офиса президента Владимира Зеленского, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, эту попытку убийства следует рассматривать как открытое и жесткое нападение на члена команды главы государства. Чиновник предположил, что она была совершена лицами, которые потеряли общественную поддержку и решили запугать руководство страны расправой.

«Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию», — сказал Подоляк.

Он также заверил, что политика украинского лидера на счет борьбы с олигархами останется неизменной, а «фундаментальная трансформация» государства продолжится. «Ответом на любые преступные действия против представителей государства будут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти», — подчеркнул глава офиса.

Неизвестные совершили попытку покушения на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными. Шефир был назначен на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский.