Шарий прокомментировал покушение на советника Зеленского

В августе между президентом Украины Владимиром Зеленским и его советником Сергеем Шефиром, на которого 22 сентября совершили покушение, произошла крупная ссора. Об этом сообщает оппозиционер и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале, комментируя новость о попытке застрелить Шефира.

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По его словам, конфликт был настолько сильный, что Шефир даже собирался уйти со своего поста и некоторое время не появлялся в офисе президента. Однако впоследствии, отмечает Шарий, Шефир остался на своей должности, при этом его влияние на главу государства было сведено к минимуму усилиями главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Шарий пояснил, что Ермак стремился «стать абсолютно незаменимым человеком возле президента», для чего постепенно и лишал веса приближенных к Зеленскому людей, вместе с которыми он пришел к власти в 2019 году.

Оппозиционер добавил, что отставка министра внутренних дел (МВД) Арсена Авакова, которого советник Зеленского активно защищал, стала явным признаком полной утраты Шефиром власти в офисе президента.

22 сентября в селе Лесники неподалеку от Киева неизвестные совершили покушение на Шефира. По данным МВД Украины, в автомобиль друга Зеленского выстрелили из автомата не менее 10 раз.

Сам Шефир не пострадал, а его водитель находится в реанимации с тремя огнестрельными ранениями. На данный момент ведется спецоперация по поимке киллера. В офисе президента покушение связали с активной политикой Киева по борьбе с олигархами. Зеленский пока не комментировал инцидент.