Полиция проверит версию об участии иностранных спецслужб в покушении на Шефира

На Украине рассматривают версию об участии спецслужб в покушении на советника Зеленского

Украинская полиция проверит версию об участии иностранных спецслужб в покушении на советника президента Владимир Зеленского Сергея Шефира. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает УНИАН.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко назвал три возможные причины покушения: государственная деятельность Шефира, давление на высшее руководство государства, дестабилизация политической ситуации в стране.

«В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств», — отметил он.

Машину Шефира 22 сентября обстреляли возле села Лесники в Киевской области. По автомобилю было произведено 18 выстрелов из автомата Калашникова, заявили в прокуратуре. Советник Зеленского не пострадал. Его водитель попал в больницу с пулевыми ранениями.

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что к преступлению могут быть причастны пророссийские политики, которым не нравится жесткая риторика Зеленского в адрес Кремля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что версия о российском следе в покушении на Шефира не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Сам Зеленский заявил, что пока не знает, кто стоит за произошедшим. «Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — заверил он.