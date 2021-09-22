Раскрыты новые подробности покушения на советника президента Украины

Переживший покушение советник президента Украины Сергей Шефир использовал для передвижения на автомобиле номера прикрытия, которые не были зарегистрированы в базе Министерства внутренних дел. Новые подробности атаки на чиновника раскрыл изданию Obozrevatel источник в полиции.

По его словам, Шефир периодически менял номера транспортных средств, но не один из них не числился в базах правоохранителей. Инсайдер добавил, что машина чиновника также не имела броневых листов, это в итоге и привело к тяжелому ранению водителя.

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Радикальная зачистка. Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоял за атакой. «Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильный», — заверил он. При этом глава его офиса Михаил Подоляк предположил, что нападение могло быть связано с борьбой украинского лидера против олигархов.

Шефир был назначен на должность первого помощника президента Украины в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский.