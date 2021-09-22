Зеленский прокомментировал покушение на своего советника

Президент Украины Зеленский не знает, кто стоял за покушением на его советника Шефира

Покушение на первого помощника украинского лидера Сергея Шефира могло быть организовано как внешними, так и внутренними недоброжелателями, однако точными сведениями на этот счет пока не располагает никто. Об этом в своем видеообращении на странице в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам политика, нападение на его советника никак не повлияет на проводимую государством политику, в том числе по вопросам борьбы с криминалом, «серыми» финансовыми группами и детенезации экономики. «Передали мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильный», — заявил Зеленский.