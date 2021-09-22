В машину советника Зеленского выстрелили 18 раз

По автомобилю советника и друга президента Украины Сергея Шефира было произведено 18 выстрелов из автомата Калашникова. Об этом сообщил глава Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко в ходе брифинга, передает «РБК-Украина».

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По словам прокурора, после начала стрельбы водитель смог доехать до ближайшей автозаправочной станции и вызвать полицию и бригаду скорой помощи. Хоменко уточнил, что следствие уже отрабатывает несколько версий, однако он не может их сообщить, чтобы не навредить расследованию.

Также некоторые детали произошедшего стали известны от свидетеля покушения на Шефира, которого опросили журналисты Vesti.ua. Мужчина рассказал, что внезапно раздался какой-то треск. Он добавил, что впереди машины советника Зеленского ехал черный автомобиль, а сзади — белый микроавтобус.

22 сентября было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. В Министерстве внутренних дел сообщили, что его автомобиль обстреляли из автомата Калашникова. Политик не пострадал, но его водитель находится в реанимации с пулевыми ранениями.

Руководитель парламентской фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что к покушению могут быть причастны криминальные авторитеты или промышленно-финансовые группы. Также, по мнению парламентария, в случившемся может быть замешана Россия из-за жесткой риторики Зеленского в адрес Кремля.