На Украине киллеры застрелили главаря ОПГ

В Черкассах неизвестные мужчины расстреляли из автомата лидера местной организованной преступной группировки (ОПГ) Михаила Козлова. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, убийство главаря ОПГ произошло в кафе «Львовская майстерня шоколаду». Одетые в черную форму с надписью СБУ киллеры скрылись с места преступления на автомобиле марки Skoda.

Позже на выезде из города Черкассы в направлении Канева силовики обнаружили горящую машину, в багажнике которой лежало охотничье ружье «Сайга». По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется поиск стрелявших.

Утром того же дня, 22 сентября, было совершено покушение на советника и близкого друга президента Украины Сергея Шефира. В Министерстве внутренних дел сообщили, что его автомобиль обстреляли из автомата Калашникова. Политик не пострадал, но его водитель находится в реанимациями с пулевыми ранениями.

Руководитель парламентской фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что к покушению могут быть причастны криминальные авторитеты или промышленно-финансовые группы. Также, по мнению парламентария, в случившемся может быть замешана Россия из-за жесткой риторики Зеленского в адрес Кремля.