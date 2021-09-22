Машину советника Зеленского обстреляли из автомата Калашникова

Автомобиль советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли из автомата Калашникова. Подробности покушения рассказал изданию «Страна.ua» источник в министерстве внутренних дел.

«В машину попало десять пуль. Стреляли из калашникова. Стреляли из леса в момент, когда Шефир ехал с водителем на работу», — сказал собеседник издания. По его словам, преступники целились в Шефира, однако три пули попали в водителя.

«Сейчас [водитель] находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен», — добавили в МВД.

Покушение на советника Зеленского произошло 22 сентября возле села Лесники в Киевской области. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что возможной причиной случившегося могла стать борьба властей с олигархами.