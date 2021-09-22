Кремль ответил на версию о российском следе в покушении на советника Зеленского

Версия о российском следе в покушении на Сергея Шефира, помощника президента Украины Владимира Зеленского, с реальным положением дел ничего общего не имеет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, что бы ни произошло на Украине, никто из их политиков не в состоянии исключить российский след. «Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос журналистов.

О покушении на советника Зеленского стало известно ранее 22 сентября. Нападение произошло в селе Лесники неподалеку от Киева. Чиновника попытались застрелить из боевого оружия, он не пострадал, однако его водитель получил три огнестрельных ранения.

Позже руководитель парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия допустил причастность к покушению на Шефира российских политиков, которым не нравится жесткая риторика Зеленского в адрес Кремля.

Сам украинский лидер заявил, что попытка убийства его помощника могла быть организована как внешними, так и внутренними недоброжелателями, однако точными сведениями на этот счет пока не располагает никто.