На Украине назвали выгоду для Зеленского от покушения на его советника

Покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира выгодно офису президента и будет использовано им в своих интересах. Такую версию в беседе с «Лентой.ру» назвал главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чечило.
По мнению политолога, офис президента использует случившееся для того, чтобы попытаться еще больше усилить свои позиции и «продавить какие-то моменты, которые до этого не удавалось продавить».
Чечило добавил, что в последнее время президентский офис вступил в конфликт с очень многими группами влияния в стране, и покушение на Шефира — отголосок этих конфликтов. «Было это покушение, акция устрашения, пиар-акция, организованная в ОП, — мы не знаем», — добавил он.
Ранее руководитель парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал покушение на Шефира «приветом» Зеленому от его оппонентов. Среди возможных заказчиков он перечислил криминалитет, финансово-промышленные группы, против которых, в частности, направлен инициированный Зеленским закон об олигархах, и пророссийских политиков.
Неизвестные совершили попытку покушения на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными.
Генпрокурор республики Ирина Венедиктова сообщила, что по статье о покушении на убийство двух и более лиц уже возбуждено уголовное дело.
Шефир был назначен на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский.