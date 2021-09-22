Зеленский усомнился в возможности найти исполнителей покушения на его советника

Найти заказчиков и исполнителей покушения на советника президента Украины Сергея Шефира практически невозможно, однако правоохранительные органы будут действовать бескомпромиссно и приложат все усилия в расследовании покушения. Такие сомнения высказал Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом».

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Украинский лидер отметил, что в стране давно нет «фундаментальной мафии», так как она вся стала частью ныне существующих финансово-промышленных групп. При этом от прямых обвинений в чью-либо сторону Зеленский отказался и призвал дождаться результатов следствия.

Что касается «русского следа» в попытке застрелить Шефира, глава государства посоветовал обратить внимание на риторику некоторых украинских СМИ, чьи позиции по инциденту совпадают с российскими медиа.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Шефир рассказал, что целью устроивших на него покушение был подрыв морально-психологического состояния Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что не знает, кто стоял за атакой. Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что к преступлению могут быть причастны украинские предприниматели или российские политики, которым не нравится жесткая риторика Зеленского в адрес Кремля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что версия о российском следе в покушении на Шефира не имеет ничего общего с реальным положением дел.