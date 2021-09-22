Переживший покушение советник Зеленского рассказал о целях нападавшего

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что целью устроивших на него покушение был подрыв морально-психологического состояния Владимира Зеленского. Слова чиновника приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По мнению советника, нападавшие пытались запугать главу государства. При этом он исключил версию, что покушение мог совершить кто-то из окружения украинского лидера. «Видел разные версии. Уверяю, что в нашей команде нет конфликтов», — рассказал Шефир.

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Чиновник также назвал героем своего водителя, который получил тяжелое ранение в результате атаки, но продолжил движение по дороге. «Он был сильно ранен, ему было очень больно. Но парень молодец, мужчина. В первый момент он попытался остановить [машину] от шока, но если бы остановился, сейчас бы мы с вами не разговаривали», — сказал помощник украинского лидера.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоял за атакой. «Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильный», — заверил он. При этом глава его офиса Михаил Подоляк предположил, что нападение могло быть связано с борьбой украинского лидера против олигархов.

Шефир был назначен на должность первого помощника президента Украины в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский.