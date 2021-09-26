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Появились первые официальные результаты выборов в Германии

Федеральная ИК Германии: СДПГ предварительно набрали 24,8%, ХДС/ХСС — 26,9%
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Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Федеральная избирательная комиссия (ИК) Германии опубликовала первые официальные результаты выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября, на своем сайте.

Согласно предварительным данным по состоянию на 23:00 по местному времени (00:00 по московскому), за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовало 24,8 процента избирателей. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) набрал в общей сложности 26,9 процента голосов. На данный момент подсчитаны результаты 83 округов из 299.

2,1
процента
предварительная разница между результатами СДПГ и ХДС/ХСС

Голоса среди других партий распределяются следующим образом: «Зеленые» набрали 12,2 процента голосов, «Альтернатива для Германии» — 11,2 процента, Свободная демократическая партия — 10,8 процента, Левая партия — 3,9 процента. За остальные партии в общей сложности проголосовали 10 процентов немецких избирателей.

Неявный лидер

При этом по опубликованным ранее телеканалом ZDF результатам экзитполов лидерство удерживали социал-демократы (26 процентов голосов), а блок ХДС/ХСС получил только 24 процента. Экзитполы, опубликованные телеканалом ARD, отдавали лидерам голосования равное количество голосов — по 25 процентов.

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет уже заявил, что намерен вести переговоры о создании правительства как глава Христианско-демократического союза (ХДС), чьим лидером была уходящая в отставку с этого поста Ангела Меркель. Его главный конкурент — кандидат от СДПГ Олаф Шольц — в свою очередь подчеркнул, что на председательство в партии не претендует, так как намерен стать канцлером.

Как поясняет РИА Новости, обычно кандидатами в канцлеры на выборах в бундестаг становятся действующие председатели партий. Однако в этот раз социал-демократы разделили эти позиции. Олаф Шольц, занимавший в правительстве Меркель пост главы минфина, стал кандидатом в канцлеры. Партию СДПГ возглавляют Саския Эскен и Норберт Вальтер-Борянс.

Оба кандидата в канцлеры уже заявили, что собираются закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до католического Рождества. По словам Шольца, если это произойдет чуть раньше, то «было бы тоже хорошо». Лашет подчеркнул, что новое правительство должно приступить к работе «до Рождества», так как Германия в следующем году будет председателем G7.

Ожидания за рубежом

Российский посол в Германии Сергей Нечаев уже заявил, что Россия будет готова работать с любым правительством, которое будет сформировано после выборов в Бундестаг, вне зависимости от его партийной конфигурации. Он выразил надежду, что новые власти ФРГ будут учитывать стремление большинства россиян и немцев жить в мире и согласии, а также постараются «сохранить накопленный за долгие годы позитивный потенциал двусторонних отношений». То же самое, по его словам, ожидается и в отношении газопровода «Северный поток-2».

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украину на данный момент больше всего интересует то, какой будет коалиция в новом немецком правительстве. По его мнению, коалиция будет благоприятна для страны «при любых обстоятельствах». Его предшественник на этом посту Павел Климкин наоборот не ожидает после выборов в бундестаг изменения политики Германии в отношении Москвы и Киева.

В то же время депутат от АдГ Антон Фризен предупредил, что решающая роль в формировании нового немецкого правительства будет за Свободной демократической партией и «Зелеными», за которых «развернут борьбу» лидеры голосования. «"Зеленые" — вообще открытые русофобы, поэтому немецкая политика в отношении России будет развиваться не в конструктивную сторону. Стагнация — это будет лучший вариант», — констатировал он, допустив и то, что степень конфронтации между странами усилится.

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