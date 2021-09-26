Посол России раскрыл ожидания по «Северному потоку-2» после выборов в бундестаг

Посол России в Берлине Сергей Нечаев раскрыл ожидания по поводу обязательств Германии по «Северному потоку-2» после выборов в немецкий бундестаг, которые прошли 26 сентября. Его слова передает ТАСС

«Ожидание здесь одно: заключенные договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры», — подчеркнул Нечаев. Российская сторона рассчитывает на то, что ответственность, связанная с работой в правительстве, подтолкнет политиков, выступающих против проекта, «отказаться от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны».

Дипломат отметил, что абсолютное большинство политиков в Германии осознает необходимость газа в качестве переходного сырья в условиях «энергетического разворота». Россия готова поставлять его на максимально выгодных и прозрачных условиях, для чего и был построен «Северный поток-2», который «крайне востребован немецкими потребителями».

Две нитки газопровода «Северный поток-2» идут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Перед началом прокачки газа необходимо провести пусконаладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Источники Bloomberg утверждают, что поставки могут начаться уже 1 октября, но в бундестаге сомневаются в этом.