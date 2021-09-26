Кулеба рассказал об ожиданиях Украины от выборов в Германии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях страны от выборов в бундестаг, которые прошли в Германии 26 сентября. Его слова в эфире телеканала «1+1» передает РИА Новости.

По словам министра, больше всего Украину интересует то, какой будет коалиция в новом немецком правительстве. «Сейчас из тех комбинаций, которые я вижу, если не будет никаких форс-мажоров, коалиция будет для нас благоприятная при любых обстоятельствах», — сказал он.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не ожидает после выборов в бундестаг изменения политики Германии в отношении Москвы и Киева. При этом экс-министр допустил совмещение военных потенциалов Украины и Польши, однако считает, что данная перспектива требует отдельной работы.

Выборы в немецкий бундестаг 20-го созыва прошли в воскресенье, 26 сентября. Согласно первым результатам экзитполов, лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 26 процентов. Христианско-демократический союз (ХДС), чьим лидером была уходящая в отставку канцлер Ангела Меркель, уступает СДПГ, набирая 24 процента голосов избирателей. Всего проходят шесть партий — помимо двух лидеров голосования, это «Зеленые» (15 процентов голосов), Свободная демократическая партия (12), «Альтернатива для Германии» (10) и Левая партия (около 5).