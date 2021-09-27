Кандидат в канцлеры ФРГ даст гарантии Украине по «Северному потоку-2»

Все стороны сделки по «Северному потоку-2» должны гарантировать Украине, что она останется главным транзитером газа из России в Европу. Об этом заявил кандидат на пост канцлера ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, передает РИА Новости.

«Мы должны убедиться в том, что поставки газа не угрожают некоторым странам в Восточной Европе со стороны России», — отметил политик, комментируя вопрос об эксплуатации газопровода. По его словам, Германия сделала многое, чтобы на такие гарантии можно было положиться.

Ранее Шольц рассказал, что намерен создать парламентскую коалицию с партией «зеленых». СДПГ выиграла на выборах в бундестаг, прошедших 26 сентября. Во всех 299 округах Германии социал-демократы набрали 25,7 процента голосов. ХДС и ХСС вместе набрали 24,1 процента голосов, «Зеленые» — 14,8 процента голосов.

Коалиция СДПГ с «зелеными» может осложнить работу «Северного потока-2». 24 сентября лидер партии «Союза-90»/«Зеленых» Анналена Бербок очередной раз выступила против «Северного потока — 2». Она заявила, что собирается помешать поставкам газа, несмотря на то, что трубопровод уже построен. Политик считает, что транзит газа через новые ветки станет фатальным для Европы.

10 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство «Северного потока-2» окончено. Две нитки газопровода проложены из России в Германию по дну Балтийского моря. Газопровод, по заявлениям Миллера, способен прокачивать 55 миллиардов кубометров газа в год. Поставки газа из России в Европу могут начаться уже 1 октября.

