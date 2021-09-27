Прошедшая в бундестаг партия заявила о желании сотрудничать с Россией

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), прошедшей по результатам выборов в бундестаг, Тино Крупалла заявил о желании усилить диалог с Россией и сотрудничать с ней. Его слова передает РИА Новости.

Политик напомнил, что в России, как и в Германии, недавно прошли выборы в Госдуму. «Этот диалог с Россией, который мы смогли наладить, который также смог построить и я как сопредседатель партии, мы будем его усиливать», — сказал он. По его словам, у партии уже есть договоренности по взаимодействию с российскими властями, в том числе и по таким темам, как газопровод «Северный поток-2».

По итогам прошедших в Германии выборов победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получившая 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал в общей сложности 24,1 процента голосов. Помимо них, в бундестаг прошли «Зеленые» (14,8 процента), Свободная демократическая партия (11,5 процента), «Альтернатива для Германии» (10,3 процента).