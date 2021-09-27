В Госдуме рассказали о будущем «Северного потока-2» при новом правительстве ФРГ

Основные политические силы ФРГ, используемые правительством США для влияния на ситуацию по «Северному потоку-2», недополучили значительный процент голосов избирателей, что уменьшает их авторитет в данном вопросе. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Владимир Гутенев. Он добавил, что на данный момент формируется благоприятный климат для ускорения сертификации газопровода.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах в бундестаг 20-го созыва, которые прошли в стране 26 сентября. Результаты опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.

Согласно данным голосования во всех 299 немецких округах, социал-демократы набрали 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал в общей сложности 24,1 процента голосов. Разница между двумя лидирующими партиями составила 1,6 процента.

Будущее газопровода

Гутенев напомнил, что «Северный поток-2» крайне выгоден для самой Германии, поскольку увеличивает конкурентоспособность немецкой экономики. По его словам, многие прагматично настроенные политики страны это понимают.

«Партия "Зеленых" недополучила порядка 30-40 процентов голосов, что можно считать их поражением, — считает политик. — А ведь именно они были той основной силой, которую использовали другие страны для разжигания вопросов по "Северному потоку-2". Так что теперь ситуация значительно упрощается. Кроме того, высокий процент голосов на выборах набрала партия "Альтернатива для Германии", а также другие прагматичные и бизнес-ориентированные политики. Все это, вместе с ожидаемо холодной зимой, поможет убедить немецкий парламент пойти на ускоренную сертификацию газопровода и укрепить энергобезопасность, а также конкурентоспособность немецкой экономики».

Политолог Сергей Марков обратил внимание на то, что «Зеленые» выступают противниками «Северного потока-2» не из-за экологии, — ведь газ не наносит вред окружающей среде, — а потакая американскому правительству.

«Но социал-демократы являются твердыми сторонниками газопровода, никаких возможностей обойти их, переломить авторитет, у противников не будет. Так что едва ли новое правительство сможет уничтожить "Северный поток-2"», — заключил политолог.

Кандидаты в канцлеры Германии от лидирующих партий Олаф Шольц (СДПГ) и Армин Лашет (ХДС/ХСС) уже заявили, что собираются закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до католического Рождества. Лашет подчеркнул, что новое правительство должно приступить к работе «до Рождества», так как Германия в следующем году будет председателем G7.