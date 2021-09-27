Политолог рассказал о будущем российско-германских отношений

После победы социал-демократов (СДПГ) на выборах в Германии лидирующие партии должны будут провести переговоры о правящей коалиции. Если они закончатся ничем, в стране могут назначить перевыборы. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Сергей Марков. Он также добавил, что отношения России и Германии останутся прежними даже после прихода новых властей, поскольку решающую роль в диалоге, как и прежде, будут играть США.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах в бундестаг 20-го созыва, которые прошли в стране 26 сентября. Согласно данным голосования во всех 299 немецких округах, социал-демократы набрали 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал в общей сложности 24,1 процента голосов. Разница между двумя лидирующими партиями составила 1,6 процента.

На третьем месте «Зеленые», которые набрали 14,8 процента голосов. Свободная демократическая партия набрала 11,5 процента. За «Альтернативу для Германии» проголосовали 10,3 процента избирателей.

Торги о коалиции

Марков заметил, что социал-демократы относятся к России значительно лучше, чем ХДС и тем более партия «Зеленых».

«Олаф Шольц, кандидат от СДПГ, находится в приятельских отношениях с экс-канцлером Герхардом Шредером, который позитивно относится и к России, и лично к главе страны Владимиру Путину. Это, конечно, хорошо. Но тем не менее климат между нашими странами все равно не изменится, прежде всего, за счет колоссального влияния на него США, — уверен политолог. — Они контролируют не только спецслужбы Германии, прессу, но и некоторые партии».

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что «Зеленые» уже давно находятся под контролем американских коллег, принимая решения, исходя не из интересов экологии или электората, а с оглядкой на президента и госсекретаря Штатов. По его мнению, они обязательно займут значимые посты в новом правительстве, что не даст улучшить отношения между Германией и Россией.

«"Зеленые" — это уже давно не про экологию. Это филиал Демократической партии США, новой этики, которая, как ни парадоксально, глубоко аморальна. Сегодняшние "Зеленые" — это не экологи, не пацифисты, какими они были 20-30 лет назад, это партия тотальной толерантности, готовая стрелять из танков по несогласным. И они займут важные посты в правительстве, — считает Марков. — СДПГ и ХДС не смогут составить вместе твердую коалицию, им придется договариваться с "Зелеными" и свободными демократами. И многие эксперты считают, что эти торги могут затянуться чуть не до Нового года. И, если они закончатся ничем, необходимо будет назначить новые выборы, чтобы выйти из тупика».

Кандидаты в канцлеры Германии от лидирующих партий Олаф Шольц (СДПГ) и Армин Лашет (ХДС/ХСС) уже заявили, что собираются закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до католического Рождества. По словам Шольца, если это произойдет чуть раньше, то «было бы тоже хорошо».