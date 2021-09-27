Акции «Газпрома» обновили максимум за 13 лет

Акции «Газпрома» достигли 350,89 рубля за штуку и обновили максимум с 2008 года

Акции «Газпрома» в ходе торгов в понедельник, 27 сентября, установили 13-летний максимум. По данным торгов Московской биржи, в 10:34 ценные бумаги компании торговались по 350,89 рубля за штуку — впервые с 17 июня 2008 года, когда за акцию давали 351,05 рубля.

По данным на 10:55, акции стоят 350,08 рубля. Рост происходит на фоне увеличения стоимости газа в Европе — 27 сентября цена тысячи кубометров превысила 900 долларов. Ранее в Германии компания-поставщик энергии и газа для промышленных предприятий Deutsche Energiepool разорвала контракты с некоторыми потребителями из-за резкого роста цен на энергоносители. Там отметили, что не могут выполнять свои обязательства перед клиентами из-за экономической нецелесообразности.

Эксперты считают, что запуск газопровода «Северный поток-2» снизит стоимость газа для европейских потребителей. Трубопровод достроили 10 сентября. На данный момент проходит сертификация проекта, которая может занимать до нескольких месяцев. В «Газпроме» рассчитывают начать поставки по новому трубопроводу до конца 2021 года.