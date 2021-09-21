Акции лейбла Леди Гаги взлетели

Акции крупнейшей звукозаписывающей компании мира Universal Music Group (UMG) после выхода на амстердамскую биржу Euronext Amsterdam взлетели на 42,97 процента (до 26,45 евро). Позже рост замедлился до 35,24 процента (25,02 евро) по сравнению со справочной ценой в 18,5 евро, пишет CNBC.

Листинг (включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов) оказался крупнейшим в Европе в этом году. Universal Music рассчитывала получить оценку в 33 миллиарда евро в ходе IPO (первичное публичное размещение акций).

На студии UMG записывали свои альбомы Леди Гага, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Канье Уэст. Компания владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles, Боба Дилана. В прошлом году выручка лейбла была около 7,4 миллиарда евро. Материнской компанией UMG является французский медиахолдинг Vivendi.

Ранее сообщалось, что российская сеть супермаркетов «ВкусВилл» готовится к IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году или в начале следующего. Компанию могут оценить в 3-5 миллиардов долларов. Ретейлер планирует IPO со вторичным листингом на Московской бирже.