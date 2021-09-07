Экономика
 
Последние новости
Еще двое детей находились с убитыми в Кузбассе школьницами перед похищением
Подозреваемого в убийстве девочек в Киселевске назвали хитрым и тщеславным
Россиянин насмерть разбился на электросамокате из-за упавшего дерева 
Кот свалился в колодец вместе с леопардом и дал ему отпор
Изнасилованная на пляже днем 15-летняя девушка рассказала о случившемся
Миру предсказали дефицит железной руды из-за переворота в Гвинее
Мурашко рассказал об отсутствии прививки у большинства пациентов с COVID-19
Новые iPhone признали устаревшими
Стало известно об умершем брате-близнеце Жанны Фриске
В РПЦ прокомментировали призыв священника к патриарху Кириллу раскрыть доходы
Новости партнеров
Прослушать новость

«Вкусвилл» собрался на Нью-Йоркскую биржу

The Wall Street Journal: «Вкусвилл» готовится к IPO в США
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская сеть супермаркетов «ВкусВилл» готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году или в начале следующего, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Компанию могут оценить в 3-5 миллиардов долларов. Ретейлер планирует IPO со вторичным листингом на Московской бирже. Разместить акции в США также собралась СПБ Биржа. Этот год станет одним из самых активных для размещения акций российских компаний на бирже, подчеркивает издание.

Рост мировых фондовых рынков до рекордных уровней и восстановление экономики страны благодаря увеличению цен на нефть сделали условия для выхода на биржу более привлекательными, говорят эксперты.

Ранее сообщалось, что российский сервис поиска недвижимости ЦИАН намерен выйти на биржу США. Организацией размещения будут заниматься Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Renaissance Capital и Bank of America, возможен и двойной листинг в Москве, добавили источники. IPO оценивается примерно в 300 миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне потратили миллиарды рублей на продукты в интернете
Китай запретит IT-гигантам продаваться за границей
ЦИАН собрался на биржу в США
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
15:34 6 сентября

Невозможность отмены МРОТ в России объяснили угрозой хаоса

15:27 6 сентября

Названы самые опасные профессии России

15:01 6 сентября

Названы вакансии с зарплатой в 200-300 тысяч рублей

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
14:39 6 сентября

Лукашенко назвал нефтепродукты условием существования Белоруссии

14:24 6 сентября

Продажи машин в России рекордно рухнули

13:41 6 сентября

Торговые сети ответили на обвинения в завышении цен на овощи

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
13:34 6 сентября

Лукашенко «почуял нутром» наличие нефти в Белоруссии

13:12 6 сентября

На Украине резко упали запасы газа

13:07 6 сентября

Регионам купят тысячи школьных автобусов и скорых по инициативе «Единой России»

Россия
Появились подробности жизни подозреваемого в убийстве десятилетних девочек
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
Атаковавший США ураган «Ида» принесет тепло в Москву
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»
Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
Кремль на день закроют для посетителей
«Все бежали, как крысы с корабля»
Помощник Горбачева — о крахе перестройки и развале СССР
Детский омбудсмен рассказала о возросшей в стране педофилии
Все материалы
Мир
Талибы выпустили на свободу задержанного оператора афганского телеканала
Миллионы афганцев оказались под угрозой из-за созданных США баз данных
В Мьянме призвали к общенациональному восстанию против военного режима
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Талибы осквернили могилу Панджшерского Льва
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии захотели посадить рэпера за песню про Лукашенко
На Украине заявили об отказе России от Минских соглашений из-за миссии ОБСЕ
Порошенко подверг Зеленского критике за претензии к Путину
Назван украинский политик с наиболее высоким антирейтингом
«Украина останется форпостом Запада»
Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
Все материалы
Экономика
Защитник бизнеса пожаловался на низкие цены в интернете
«Национальная цель — повышение индекса качества городской среды»
Заместитель гендиректора ДОМ.РФ — о благоустройстве
Россия оказалась не готова признать биткоин
Сбер зачислит президентские выплаты для военных пенсионеров и даст скидки
В Совфеде отвергли идею о сокращении влияния государства на экономику
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьниц в Киселевске
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
Следователи подтвердили обнаружение тел пропавших школьниц в Киселевске
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Место обнаружения тел убитых школьниц попало на видео
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Россиянин признался в убийстве пропавших школьниц
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Смолов описал Карпина тремя словами
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Кремль прокомментировал блокировку сайта «Умного голосования»
Комик Мирзализаде решил обжаловать пожизненный запрет на въезд в Россию
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
«МегаФон» запустил тариф с TikTok-домом Dream Team House
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Хованскому продлили срок содержания в СИЗО
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Переехавшая за границу россиянка поделилась самым большим разочарованием
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Клиент оставил официантке 73 тысячи рублей чаевых и оскорбил ее
Мужчина угостил коллегу чизбургером и разбогател на 72 миллиона рублей
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Ферму популярного телеведущего облюбовали свингеры
Все материалы
Электрокар Mercedes-Benz Vision AVTR научился читать мысли
Мечта коллекционера: тестируем редкий Porsche 911 Targa
В руках редакторов Мотора побывал 911 Targa 4S Heritage Design
Porsche показала 1100-сильное купе Mission R
Новые электрокроссоверы, на которых скоро будут ездить все
Главные вседорожники на батарейках с автосалона в Мюнхене
КамАЗ представил водородный автобус с запасом хода 250 километров
Видео: Toyota Camry не для такси и чиновников
Коротко о единственной Camry, избавляющей от чувства наемного водителя
Все российские УАЗы станут электрическими
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
В российском городе откопали деревянную канализацию
В России начнут строить дома по новым правилам
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Художники превратили улицу крымского поселка в галерею искусств
В Нижегородской области мастера создали наличник XXI века
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Анонсировано строительство курорта в Северной Осетии
Все материалы