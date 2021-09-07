«Вкусвилл» собрался на Нью-Йоркскую биржу

Российская сеть супермаркетов «ВкусВилл» готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году или в начале следующего, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Компанию могут оценить в 3-5 миллиардов долларов. Ретейлер планирует IPO со вторичным листингом на Московской бирже. Разместить акции в США также собралась СПБ Биржа. Этот год станет одним из самых активных для размещения акций российских компаний на бирже, подчеркивает издание.

Рост мировых фондовых рынков до рекордных уровней и восстановление экономики страны благодаря увеличению цен на нефть сделали условия для выхода на биржу более привлекательными, говорят эксперты.

Ранее сообщалось, что российский сервис поиска недвижимости ЦИАН намерен выйти на биржу США. Организацией размещения будут заниматься Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Renaissance Capital и Bank of America, возможен и двойной листинг в Москве, добавили источники. IPO оценивается примерно в 300 миллионов долларов.