ЦИАН собрался на биржу в США

Российский сервис поиска недвижимости ЦИАН намерен выйти на биржу США. Провести первичное публичное предложение (IPO) компания собирается осенью, утверждают источники Reuters.

Организацией размещения будут заниматься Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Renaissance Capital и Bank of America, возможен и двойной листинг в Москве, добавили источники. Один из собеседников агентства оценил IPO примерно в 300 миллионов долларов.

Из российских компаний на биржу в США недавно вышел также интернет-ретейлер Ozon. О планах компании стало известно осенью 2020 года. В ходе IPO предполагалось привлечь до миллиарда долларов, в итоге сумма превысила 1,2 миллиарда.

Кроме этого, к IPO в Соединенных Штатах готовится Familia. Российский модный дискаунтер ориентируется на начало 2022 года и в качестве приоритетного варианта рассматривает размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). В последние месяцы планировала IPO и компания ivi, однако планы впоследствии были скорректированы и размещение отложили.