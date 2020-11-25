Еще одна российская компания собралась на американскую биржу

Онлайн-кинотеатр ivi собрался провести первичное размещение акций (IPO) в США, пишет РБК со ссылкой на источники. Таким образом, он станет еще одной российской компанией, вышедшей на американскую биржу. 24 ноября на площадке NASDAQ состоялось размещение интернет-магазина Ozon.

Головная компания онлайн-кинотеатра — зарегистрированная на Кипре ivi.ru Media Ltd — подала заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Для выхода на американский рынок компания также выбрала биржу NASDAQ, на которой торгуются акции высокотехнологичных предприятий.

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Подробности сделки не сообщаются. Известно, что размещены будут депозитарные расписки (ADR), выпущенные ivi.ru Media Ltd. Это сертификат, удостоверяющий право владельца на акции иностранной компании. Ожидается, что процедура состоится в первом квартале 2021 года.

В качестве андеррайтеров (посредников, выкупающих бумаги у эмитента и перепродающих их на биржу) выступят американские банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ и Альфа-банк. Глава и основатель ivi Олег Туманов неоднократно говорил о планах по выходу на зарубежные площадки. IPO, по его словам, могло состояться в 2020 году. В качестве обстоятельства, способного сорвать процедуру, бизнесмен называл «очередной обвал рубля».

24 ноября на NASDAQ состоялось IPO российского интернет-магазина Ozon. Компания разместила 33 миллиона акций по 30 долларов за штуку. В первый день торгов котировки выросли на 24,1 процента, на пике рост составлял 33 процента.