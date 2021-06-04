Familia проведет IPO в США

Российский модный дискаунтер Familia проведет IPO (процедуру выхода на биржу) в США, пишет Bloomberg. Планируется, что это произойдет в начале 2022 года.

В качестве приоритетного варианта руководство Familia рассматривает размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Андеррайтерами (посредниками, выкупающими новый выпуск акций для дальнейшей перепродажи на бирже) выступят американские инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs.

В настоящий момент у компании четыре основных акционера: основатели Дмитрий Луковников и Герман Ошкордин, Goldman Sachs, фонд Baring Vostok и американский дискаунтер TJX Companies. Размер пакета акций, который будет предложен широкому кругу инвесторов, а также сумма, которую планирует привлечь компания в результате IPO, не раскрываются.

Сеть скидочных магазинов Familia была основана в 2000 году. По состоянию на март 2021-го она насчитывает 338 магазинов в российских регионах.

Издание называет нынешний год лучшим для российских компаний, стремящихся выйти на зарубежные биржи, с 2014-го, когда начался вооруженный конфликт на юго-востоке Украины и в отношении России были введены санкции. В качестве примера авторы приводят IPO продовольственного дискаунтера Fix Price на Лондонской бирже в марте.