Россияне потратили миллиарды рублей на продукты в интернете

В первой половине 2021 года продажи продуктов питания в России через онлайн-каналы на годовом уровне выросли на 174 процента, сумма трат покупателей достигла 149 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании DataInsight.

Количество заказов в полугодии выросло на 268 процентов, до 118 миллионов штук.

При этом 70 процентов интернет-магазинов продуктов питания из списка топ-1000 онлайн-ретейлеров, охваченных исследованием, зарегистрировано в Москве и области, по 12 процентов приходится на Санкт-Петербург и другие регионы европейской части. Первое место в рейтинге по объему продаж занял Vkusvill.ru (его доля составила 14 процентов), второе и третье место у Sbermarket.ru и Samokat.ru.

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Представитель «Вкусвилл» сообщил РБК, что продажи интернет-магазина в первой половине 2021 года составили четверть от общего оборота сети и достигли 21,2 миллиарда рублей. Количество доставок превысило 16 миллионов (по сравнению с 10,6 миллиона за весь прошлый год). Представитель «СберМаркета» в оценке выручки предложил пользоваться расчетами компании INFOLine, также оценивавшей рынок продуктового онлайн-ретейла. По этим данным, продажи сервиса в январе-июне составили 21,7 миллиарда рублей. Что касается «Самоката», то его совладелец Mail.ru Group в отчетности указывает только выручку, которая по итогам двух кварталов достигла 14 миллиардов рублей. Число же заказов приблизилось к 27 миллионам.

Несмотря на рост продаж, средний чек стал меньше почти на треть и составил 1260 рублей. Аналитик компании Ольга Пашкова объяснила это стремительным ростом таких сервисов быстрой доставки, как «Самокат» и «Яндекс.Лавка», которых становится все больше в общей массе заказов. Снижение суммы чека отметил и «Вкусвилл». В компании пояснили, что покупатели привыкли к доставке и стали пользоваться ею чаще.

В первом полугодии россияне также активно пользовались онлайн-способами перевода денег: объем перечисленных через систему быстрых платежей (СБП) средств достиг 1,6 триллиона рублей, причем половину суммы граждане перечисляли сами себе.