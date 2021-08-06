Половину переводов по номеру телефона россияне сделали сами себе

Россияне в первом полугодии сделали 275 миллионов переводов на сумму 1,6 триллиона рублей через систему быстрых платежей (СБП). Около половины из них — перечисления между своими счетами в разных банках (Me2Me). Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ЦБ.

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В Банке России рассказали, что более 30 миллионов человек уже воспользовались переводом по номеру телефона через СБП хотя бы раз (почти в пять раз больше по сравнению с первым полугодием 2020 года). Перевод самому себе в другой банк может понадобиться для оплаты крупной покупки, открытия вклада или платежа по кредиту.

Ранее сообщалось, что Сбер и дочерняя компания «ЮMoney» присоединились к СБП. Сервис стал доступен физическим и юридическим лицам.

Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через СБП, не может быть ниже 150 тысяч рублей в день.

СБП была запущена в начале 2019 года. Система позволяет оперативно совершать банковские транзакции между карточными счетами, переводя средства по номеру телефона получателя.