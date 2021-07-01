Сбер присоединился к Системе быстрых платежей

Сбер и дочерняя компания «ЮMoney» присоединились к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В течение июля, после того, как банк убедится в стабильной работе сервиса на пилотной группе клиентов, СБП будет поэтапно предоставлена для всей аудитории «Сбербанка Онлайн».

После подключения к системе клиенты смогут совершать платежи в адрес юридических лиц. «Преимущества и удобства получат не только сами граждане, но и торгово-сервисные предприятия, которые подключены к системе», — отметили в Сбере.

По словам заместителя председателя правления банка Кирилла Царева, сейчас сервис стал доступен физическим и юридическим лицам. «Метод оплаты с помощью СБП через "ЮKassa" в настоящий момент запущен для группы мерчантов, совместно с которыми прорабатываются технические процессы», — рассказал он.

Генеральный директор «ЮMoney» Иван Глазачев напомнил, что через СБП клиенты могут оплатить покупку или услугу, предоставленную юридическим лицом — торгово-сервисным предприятием, — с помощью онлайн-перевода денежных средств со своего банковского счета на расчетный счет юрлица. При этом банк покупателя и банк юридического лица должны быть участниками системы.

«Покупатель оплачивает покупку через мобильное приложение своего банка. Оплатить покупку можно: по QR-наклейке СБП заблаговременно сформированной для торгово-сервисного предприятия, или по QR-коду СБП, сформированному для одноразового использования», — пояснил он.

СБП была запущена в начале 2019 года. Система позволяет оперативно совершать банковские транзакции между карточными счетами, переводя средства по номеру телефона получателя.