Российским банкам установили лимит в переводах через Систему быстрых платежей

Центробанк России установил лимит для кредитных организаций в переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Как сообщает ТАСС, с 10 июня он должен составлять не менее 150 тысяч рублей в день.

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«Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тысяч рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов», — говорится в сообщении регулятора. По данным ЦБ, в настоящее время некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через систему.

СБП была запущена в начале 2019 года. До конца того года банкам запрещалось взимать комиссию за переводы между счетами, впоследствии это требование было продлено на неопределенный срок при условии, что суммарные переводы не превышают 100 тысяч рублей в месяц. Система позволяет оперативно совершать банковские транзакции между карточными счетами, переводя средства по номеру телефона получателя.

В перспективе СБП могут использовать и для переводов денег за границу по номеру телефона. Первой страной, куда можно будет совершать переводы при помощи СБП, станет Белоруссия. Ожидается, что такая опция будет доступной с середины 2022 года.