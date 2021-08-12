Россияне бросились закупать еду в интернете

В первом полугодии онлайн-продажи еды в России выросли в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline. Объемы торговли продуктами питания за период с января по июнь, по оценкам компании, превысили 150 миллиардов рублей.

Закупаться в интернете жители бросились на фоне пандемии, объясняют аналитики. По прогнозам специалистов, по итогам года оборот достигнет 400 миллиардов, а к 2024 году превысит триллион. За прошлый год аудитория активных интернет-покупателей превысила 60 миллионов, увеличившись на 40 процентов. У россиян, особенно живущих в больших городах, сформировалась привычка приобретать еду онлайн. Сами компании активно инвестируют в развитие бизнеса и расширяются в регионах, рассказал гендиректор Infoline Иван Федяков.

Крупнейшим игроком по итогам первого полугодия оказалась X5 Group (онлайн-гипермаркет «Перекресток. Впрок» и сервисы экспресс-доставки), ее оборот вырос на 64,4 процента до 23,6 миллиарда рублей на годовом уровне, также в лидерах «Сбермаркет» с 21,7 миллиардами и «Вкусвилл» с 21,2 миллиардами. Их показатели год к году выросли значительнее — на 233% и 437% соответственно.

Нарастить продажи в интернете в первом полугодии удалось и фармацевтическим ретейлерам. Благодаря развитию этого канала, а также роста цен на лекарства они сумели заработать 552,1 миллиарда рублей, что сопоставимо с прошлогодним уровнем. Онлайн заказывали в основном препараты, которые назначают больным коронавирусом.