Расходы россиян неожиданно изменились

В период пандемии структура расходов россиян изменилась, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные обследования расходов домохозяйств в первом квартале 2021 года, которое провел Росстат. Так, в два с половиной — три раза неожиданно выросли траты на одежду и обувь.

Год назад россияне отводили на такие товары 6-7 процентов своих средств, а после пандемии доля выросла до 11-16 процентов. Таким образом одежда и обувь стали единственной статьей расходов, которая отличает средний потребительский бюджет жителей страны в начале 2020 от бюджета в начале 2021 года.

При этом у самого бедного слоя населения рост трат на такие товары вырос до 11,3 процента с 4,8 процента. Связаны такие траты не с инфляцией, которая была в секторе гораздо ниже, а именно ростом потребления. Не исключено, что ситуацию можно объяснить реализацией отложенного спроса: в течение года люди, вероятно, покупали меньше вещей, но отложили сбережения.

Помимо увеличения расходов на одежду, у всех групп населения несколько выросли траты на связь и траты, связанные с технологиями, что объясняется вынужденным переходом к онлайн-коммуникациям в локдаун. Малообеспеченные же семьи при этом почти перестали покупать алкоголь и табак, а также заметно сократили траты на транспорт, газ и электричество при одновременном росте задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Также в первой половине года жители страны стали активнее покупать лекарства. По итогам шести месяцев фармацевтическим ретейлерам почти удалось удержать обороты выручки на прошлогоднем уровне: аптеки заработали 552,1 миллиарда рублей, что почти совпадает с показателями того же периода 2020 года.

