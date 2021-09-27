Ученый рассказал о судьбе «Северного потока-2» при новой власти в Германии

Можно ожидать «мелких гадостей» от партии «Зеленых» в адрес газопровода «Северный поток-2» после усиления ее позиций в парламенте Германии. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Ученый уточнил, что «зеленые» могут попытаться ограничить объем транзита или привязать проект трубопровода к теме водородной генерации, защиты прав меньшинств и другим острым вопросам. «В политике "Зеленых" доминирует политика ценностей, а не здравого смысла, не realpolitik того же [лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа] Шольца», — заключил он.

При этом, по словам Камкина, судьба «Северного потока-2» при новой власти не изменится — его эксплуатация будет проводиться. «Будет сложный переговорный процесс, тем более что пока непонятен расклад по министерствам — какая партия получит какие портфели», — рассказал он. Так, политолог отметил, что если «Зеленые» получат в управление министерство экономики или министерство иностранных дел, диалог в отношении газопровода будет непростым, однако под эту политическую данность придется подстраиваться.

Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ Шольц заявил, что все стороны сделки по «Северному потоку-2» должны гарантировать Украине сохранение позиции главного транзитера газа из России в Европу. По его словам, Германия сделала многое, чтобы на такие гарантии можно было положиться.

Коалиция СДПГ с «зелеными» может осложнить работу «Северного потока-2». 24 сентября лидер партии «Союза-90»/«Зеленых» Анналена Бербок очередной раз выступила против его запуска. Она заявила, что собирается помешать поставкам газа, несмотря на то что трубопровод уже построен.