Названа вероятная правящая коалиция в Германии после выборов

Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХХС) не смогут сформировать правящую коалицию, так как это может сделать только партия, победившая на выборах в бундестаг. Об этом заявил «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Политолог уточнил, что коалицию будет формировать одержавшая победу Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Наиболее вероятным он назвал объединение партии с «Зелеными» и Свободной демократической партией (СДП), или Партией левых. «Если брать наиболее жизнеспособную коалицию, то это будет СДПГ, СДП и "Зеленые"», — заключил ученый.

По словам Камкина, с учетом нынешнего положения ХДС, им целесообразнее уйти в оппозицию и провести полноценный ребрендинг. «Захочет ли ХДС переходить в коалицию на правах младшего партнера — большой вопрос», — отметил он. Политолог подчеркнул, что партии необходимо найти новую политическую идентичность или вернуться к консервативным ценностям, чтобы снова завоевать поддержку избирателей.

Ранее стало известно, что лидер победившей на выборах в Германии СДПГ Олаф Шольц захотел заключить коалицию с «зелеными» и призвал ХДС уйти в оппозицию. «Три партии усилились — социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы. Граждане определили четкий мандат — эти три партии должны войти в следующее правительство», — подчеркнул политик.