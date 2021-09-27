Более 60 процентов немцев захотели отставки преемника Меркель с поста главы ХДС

Более 60 процентов немцев хотят отставки Лашета с поста главы ХДС после провала на выборах

Более 60 процентов немцев захотели отправить в отставку с поста главы Христианско-демократического союза (ХДС) преемника Ангелы Меркель Армина Лашета после провала на выборах. Об этом сообщает RTL со ссылкой на службу исследования общественного мнения Forsa.

Согласно результатам проведенного исследования, 53 процента опрошенных считают Лашета неверно подобранной кандидатурой на пост канцлера. По данным Forsa, если бы кандидатом на пост канцлера от консервативного блока был глава Христианско-социального союза Баварии (ХСС) Маркус Зёдер, то блок мог бы получить голоса еще 11 процентов избирателей иных партий. ХДС и ХСС с Зёдером получили бы больше 30 процентов голосов на выборах.

Также служба сообщает, что только 30 процентов избирателей считают, что ХДС и ХСС должны войти в правящую коалицию. 40 процентов поддерживают коалицию социал-демократов, «зеленых» и свободных демократов.

Ранее стало известно, что лидер победившей на выборах в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц намерен заключить коалицию с «зелеными» и свободными демократами. По словам политика, блоку ХДС и ХСС не место в новом кабмине.