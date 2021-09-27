Бургомистром Берлина станет уличенная в плагиате экс-министр

По итогам земельных выборов, которые прошли в Германии 26 сентября, бургомистром Берлина станет бывший министр страны по делам семьи и молодежи Франциска Гиффай. Об этом сообщает The Local Germany.

Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) получила 21,4 процента голосов избирателей, опередив ключевых соперников из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и партии «Зеленые», набравших 18,9 и 18,1 процента соответственно.

В июне комиссия Свободного университета Берлина лишила Гиффай докторской степени по философии после рецензирования ее диссертации, написанной в 2009 году. В работе экс-министра нашли плагиат в виде ссылок и текстов других авторов без соответствующих указаний. Уличенная в несамостоятельном написании научной работы политик впоследствии подала в отставку.

Ранее стало известно, что лидер победившей на выборах в Германии СДПГ Олаф Шольц намерен заключить коалицию с «зелеными» и призвал ХДС уйти в оппозицию. Политик заявил, что блоку ХДС и ХСС не место в новом кабмине, а в правительство должны войти социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы.