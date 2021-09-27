В бундестаг Германии впервые войдет женщина-трансгендер

В немецкий парламент впервые войдет женщина-трансгендер из Баварии. Об этом сообщает немецкое издание Stern.

Речь идет о Тессе Гансерер (Tessa Ganserer), кандидата от партии «Зеленых». Она набрала 22,6 процента голосов избирателей. По словам 44-летней Гансерер, это «превосходный результат», который является признаком открытого и терпимого общества.

Как отметил Габриэль Нокс Кениг из федеральной ассоциации трансгендеров, это первый случай, когда трансгендеры были открыто представлены в списках избирателей в Германии.

Парламентские выборы в Германии состоялись в воскресенье 26 сентября. По итогам голосования победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получившая 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал в общей сложности 24,1 процента голосов. Помимо них, в бундестаг прошли «Зеленые» (14,8 процента), Свободная демократическая партия (11,5 процента), «Альтернатива для Германии» (10,3 процента).