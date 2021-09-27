Ученый раскрыл причины провала ХДС на выборах в Германии

Политолог Камкин: провал ХДС на выборах в Германии связан с кадровой политикой Меркель

Провал Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на парламентских выборах в Германии можно связать с итогами кадровой политики Ангелы Меркель на посту канцлера. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Ученый заявил, что Меркель последовательно устраняла из верхушки партии ярких и харизматичных политиков и ставила на ключевые посты «серых мышек», таких, как Урсула фон дер Ляйен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По его словам, политики не вызывали доверия у избирателей и оставались под полным контролем канцлера, что стало причиной потери поддержки. «Таким образом она зачищала политическое пространство от конкурентов», — заключил Камкин.

Второй стратегической ошибкой Меркель, по мнению политолога, стала потеря политической идентичности ХДС, которая превратилась из народной консервативной партии умеренно-правого толка в блеклую партию, пытающуюся мимикрировать под сиюминутные политические процессы на полях конкурентов. «Фактически она стала абсолютно безликой политической силой, непонятно чьи интересы вообще представляющей», — раскрыл он.

По словам Камкина, указанные два фактора привели к потере интереса избирателей. Помимо этого, свою роль сыграли такие непопулярные меры, как открытие границ для беженцев, а также жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия может потерять лидерские позиции в Европе после ухода Ангелы Меркель с поста федерального канцлера. Он выразил сомнения в том, что новый канцлер сможет быстро освоиться, создать свою линию и продолжить политику Меркель.