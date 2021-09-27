Германии предрекли потерю лидерства в Европе

Германия может потерять лидерские позиции в Европе после ухода Ангелы Меркель с поста федерального канцлера. Такое предречение сделал немецкий политолог Александр Рар, передает РИА Новости.

По мнению ученого, будущий канцлер от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц будет находиться в более слабом положении, чем Меркель, так как за него проголосовали только 25 процентов избирателей. Он отметил, что канцлеру будет трудно создать свою политическую линию и придерживаться ее курса.

Рар также заявил, что текущая ситуация может усугубиться в случае изменений власти во Франции, где в апреле 2022 пройдут президентские выборы. «Франция будет идти в сторону "правую", Германия — в сторону "лево-зеленую". Насколько этот мотор германо-французский сможет дальше стабилизировать Европу — большой вопрос», — предрек он.

Политолог добавил, что перед Берлином стоит множество вызовов, с которыми необходимо справиться. Он выразил сомнения в том, что новый канцлер сможет быстро освоиться и продолжить политику Меркель. «Я думаю, что Германия и Франция минимум на год выходят из игры, потому что должны консолидировать собственную власть, собственное влияние» — заключил Рар.

Ранее ученый заявил, что обе партии, лидировавшие на выборах в бундестаг, заранее проиграли. По его мнению, Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) потерпели поражение в этот раз, а СДПГ — еще восемь лет назад, так как раньше их поддерживали примерно по 40 процентов жителей страны, а сейчас всего около 25 процентов.