Политолог назвал «проигравшими» лидирующие на голосовании в бундестаг партии

Немецкий политолог Александр Рар назвал «проигравшими» Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), лидирующие на выборах в бундестаг. Его слова передает РИА Новости.

«Они обе проиграли», — констатировал Рар. По его мнению, ХДС/ХСС потерпели поражение в этот раз, а СДПГ — еще восемь лет назад, так как раньше их поддерживали примерно по 40 процентов жителей страны, а сейчас всего около 25 процентов. «Эти две партии чередовались в управлении Германией на протяжении 60 лет после войны. Они создали демократическую Германию», — напомнил политолог.

По словам Рара, СДПГ и ХДС растеряли свой электорат и потеряли статус народных партий, так как не соответствуют политическому духу времени. «Германия идет в совсем другие политические времена, где правительства нужно будет создавать с тремя, а потом, возможно, четырьмя партиями», — предположил он.

По предварительным данным федеральной избирательной комиссии Германии, СДПГ набирает 25,7 процента голосов, ХДС/ХСС — 24,8 процента. По опубликованным ранее результатам экзитполов лидерство удерживали социал-демократы (26 процентов голосов), а блок ХДС/ХСС получил только 24 процента.