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Украинский генерал назвал угрозу для страны опаснее «Северного потока-2»

Генерал Москаль: «Турецкий поток» опасен для Украины больше, чем «Северный поток-2»
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Фото: «Газпром» / Globallookpress.com

Российский газопровод «Турецкий поток» опаснее для экономики Украины больше, чем «Северный поток-2». Эту новую угрозу для Киева назвал украинский генерал бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль. Об этом сообщает РИА Новости.

У кого покупать?

Генерал напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.

При чем здесь Венгрия?

27 сентября «Газпром» подписал два долгосрочных соглашения с Венгрией о поставках газа до 2036 года. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение 15 лет, при этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию, а миллиард — через Австрию. Соглашение должно вступить в силу 1 октября. Оно предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. В 2020 году Россия экспортировала в Венгрию 8,6 миллиарда кубометров газа.

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Реакция Киева

В МИД Украины разочаровались решением Венгрии подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку российского газа в обход Украины через Австрию и Сербию. Внешнеполитическое ведомство назвало действия Будапешта угрозой национальной и энергетической безопасности Украины и недружественным актом в угоду Кремля.

Также Киев инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества из-за того, что российско-венгерское соглашение наносит ущерб положительным тенденциям в двусторонних отношениях Украины и Венгрии. Кроме того, Украина намерена обратиться в Европейскую комиссию, чтобы получить оценку соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон допустил, что Киев значительно снизит или полностью остановит транзит газа в Венгрию.

Ответ России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила намерение Киева обратиться в Европейскую комиссию с доносами на соседей в советские времена.

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что власти Украины начнут предлагать Москве выгодные условия, когда поймут, что их действия, направленные на причинение вреда России в части транспортировки газа в Европу, не приносят никаких результатов. А до этого момента, считает он, разговаривать с Киевом нет смысла. Пока же, отметил сенатор, причитания Украины уже надоели всем в мире.

Такого же мнения придерживается и сенатор Алексей Пушков. Он заметил, что «в Европе угроз от Киева никто не боится — и меньше других Венгрия», поскольку Будапешт резко критикует Украину за политику подавления венгерского языка в Закарпатье и за закон о коренных народах. А угрозы Киева, который не имеет никакого отношения к российско-венгерскому соглашению, «не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны», заключил Пушков.

Внутренние дела Будапешта

Министр иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто в ответ на претензии Киева заявил, что никто не должен вмешиваться во внутренние дела Будапешта, особенно в энергетической сфере. По его словам, Венгрия действует исходя из своих национальных интересов по обеспечению населения страны отоплением в зимний период, а контракт с «Газпромом» не имеет отношения к энергетической безопасности Украины и ее спору по данному вопросу с Россией.

В защиту Будапешта выступил и политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он согласился с тем, что соглашение ухудшает отношения между Киевом и Будапештом, однако заметил, что «здесь нет никакой вины Венгрии — венгры заботятся о национальном бизнесе страны, ищут выгодные для себя контракты».

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